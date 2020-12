산은, 가처분 기각 환영 "항공산업 구조 개편 방안 추진 탄력"

산은 "법원의 현명한 판단으로 항공산업 구조 개편 방안 추진에 탄력"

KCGI측 그간의 소모적 논쟁 뒤로 하고 항공산업 위기 극복에 힘 보태야

국민의 기대와 우려 잘 반영해 항공산업 경쟁력 강화 이뤄낼 것

[아시아경제 조강욱 기자]산업은행은 KCGI측이 신청한 한진칼 신주발행금지가처분 기각과 관련 이 미증유의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복과 포스트 코로나 재도약을 대비한 항공산업 구조 개편 방안 추진에 큰 탄력을 받게 됐다고 1일 밝혔다.

KCGI측에는 그간 주장해 온 소모적인 논쟁을 뒤로 하고 경영권 분쟁 프레임에서 벗어나 국가기간산업인 항공산업의 위기 극복과 경쟁력 강화, 항공업 종사자들의 고용안정을 위해 힘을 보탤 것을 당부했다.

KCGI측도 한진칼의 주요주주로서 엄중한 위기 상황에 대해 책임감을 갖고 생산적이고 건설적인 제안을 해 줄 것을 요청했다.

산은측은 지난 16자 항공산업 구조 개편 방안 발표 이후 국민들의 다양한 기대와 우려의 목소리를 청취할 수 있게 됐으며 향후 본 방안 추진 과정에 잘 반영해 통합 국적항공사가 국민의 눈높이에 부응하는 모습으로 재탄생할 수 있도록 건전·윤리 경영 감시자로서의 역할에 최선을 다하겠다고 재차 강조했다.

