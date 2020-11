민주당 광주시당 “반성과 사죄 없는 전두환, 중죄로 다스려야”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당이 “반성과 사죄 없는 전두환, 중죄로 다스려야 한다”고 밝혔다.

민주당 광주시당은 30일 성명서를 통해 “광주지법은 5·18민주화운동과 관련해 고(故) 조비오 신부의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 전두환씨에 대해 ‘징역 8월, 집행유예 2년’을 선고했다”며 “다소 아쉬운 판결이지만 고소한지 1314일째, 기소된지 943일째 나온, 지난 40년동안 기다린 ‘역사적 재판’이었다”고 말했다.

법원이 1980년 5월, 전두환 세력의 헬기사격을 최초로 인정한 점은 너무도 당연하지만, 전두환씨에게 집행유예를 처분한 것은 국민의 눈높이에 맞지 않다는 것이다.

광주시당은 “광주는 전두환씨로 인해 엄청난 희생을 치렀는 데도 전씨는 그 어떤 반성도 하지 않은 채 재판 내내 오만한 태도로 일관했다”며 “법원은 안하무인의 전두환에게 엄정한 형사처벌로 정의로운 법집행을 했어야 됐다”고 주장했다.

그러면서 “나아가 전두환과 맥을 같이하는 보수야당은 이번 판결에 분명한 태도를 보여야 할 것”이라며 “5·18 관련 법안에 대한 말로만의 협조가 아닌 진정성 있는 입법 협조에 응하는 것이 진정 광주와 화해하는 길이다”고 덧붙였다.

