바른손은 넷플릭스와 콘텐츠 제작 공급 계약을 체결했다고 30일 공시했다.

6편 제작 예정이며 제목은 정해지지 않았고 계약금액은 경영상 비밀 유지를 위한 유보기한인 2023년 12월31일 이후 공개 예정이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr