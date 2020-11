매일 밤 10시 ‘죽음 수업’ 메일을 받는다면...

김해시 죽음 관련 콘텐츠 구독자에게 발송

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 김해시는 자살 예방, 생명존중 교육의 새로운 접근 방향을 제시하고자 12월 7일부터 죽음을 배우며, 삶을 다시 바라보는 ‘하루 한 편, 죽음 수업’ 구독 프로그램을 시행한다고 30일 밝혔다.

연재 작가로는 호스피스 병동의 일상을 다큐멘터리 ‘목숨’으로 담은 이창재 감독, 도서 ‘남편이 자살했다’를 통해 자살유가족의 치유기를 담은 곽경희 작가, 삶과 죽음에 대해 고찰하는 생사학 아카데미 박훈 연구원이 참여한다.

구독 신청은 12월 11일까지 온라인 신청으로 이루어진다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 메일링 서비스로 교육이 진행되며, 매일 밤 10시 구독자의 이메일로 죽음에 관련된 콘텐츠를 발송할 예정이다.

시는 코로나19 장기화에 따른 우울감을 해소하고자 ‘죽음’을 통해 자신의 삶을 바라보는 교육을 도입한 것이다.

미국, 일본 등에서는 학교에서 죽음에 대해 교육하지만, 우리 사회에서 ‘죽음은 말해서 안 되는 것’이라고 인식된다. 시 관계자는 “진정한 생명존중 및 자살 예방 문화 확산을 위해 죽음에 대해 편하게 이야기함으로써, 유한한 삶의 가치를 직접 인식하는 것이 필요하다고 생각한다”고 프로그램 기획 취지를 밝혔다.

