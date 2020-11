[아시아경제 금보령 기자] 파세코 파세코 037070 | 코스닥 증권정보 현재가 13,500 전일대비 50 등락률 -0.37% 거래량 114,870 전일가 13,550 2020.11.30 14:04 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"파세코, 캠핑난로 매출 증가"긴 장마에 관련株 '주목'날이 더우면 뭐다? “에어컨” 그중 무풍에어컨 강세! close 는 '응축수 건조 기능을 포함하는 창문형 에어컨 및 응축수 건조 제어방법' 관련 국내 특허권을 취득했다고 30일 공시했다.

파세코 측은 "이번 발명은 응축수의 물넘침을 방지하고 냉각 효율을 높일 수 있는 응축수 건조 기능을 포함하는 창문형 에어컨 및 응축수 건조 제어방법에 관한 것"이라며 "현재 양산·판매 중인 제품에 적용 중"이라고 설명했다.

