벤츠, 겨울철 주요 부품 할인 제공하는 '겨울맞이 캠페인' 실시

[아시아경제 성기호 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 겨울철 주요 부품 및 액세서리 & 컬렉션 할인 등 풍성한 혜택을 제공하는 ‘겨울맞이 서비스 캠페인’을 오는 다음달 1일부터 내년 1월 9일까지 전국 공식 서비스센터에서 진행한다고 30일 밝혔다.

메르세데스-벤츠 코리아는 이번 ‘겨울맞이 서비스 캠페인’을 통해 겨울철 안전 운행 및 차량 관리를 위한 주요 부품인 배터리, 부동액, 와이퍼 블레이드, 브레이크액 등 20% 할인 혜택을 제공한다.

또한 겨울 스포츠를 즐기는 고객들을 위해 메르세데스-벤츠 액세서리 & 컬렉션의 베이직 캐리어, 루프박스, 스키 및 스노우보드 랙 등 겨울철 캐리어 시스템 제품과 보온 텀블러 제품도 20% 할인된 가격에 판매한다.

아울러, 커넥티비티 기능 탑재 이전의 모델에서도 블루투스 연결 장치와 스마트폰 연동을 통해 차량 관리 커넥티드 서비스를 사용 가능하게 하는 ‘메르세데스 미 디지털 어시스턴트’ 무상 장착 서비스를 제공하고, 이와 함께 해당 고객에게 아이스 스크래퍼와 윈드스크린 프로텍터로 구성된 겨울맞이 사은품 세트를 증정한다.

이에 함께 캠페인 기간 동안 메르세데스-벤츠 코리아 공식 홈페이지 또는 메르세데스 미 앱을 통해 온라인 서비스 예약 후 방문하는 고객에게도 동일한 겨울맞이 사은품 세트를 제공한다.

