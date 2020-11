KAI, 826억 규모 훈련체계 3종 계약 체결

산림청 KA-32T, 공군과 T-50 및 TA-50 블록2 훈련체계 사업

[아시아경제 유제훈 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 24,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,950 2020.11.30 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 한국항공우주, 3분기 영업익 230억원...전년비 51.9% 감소KAI, 국산 의무후송전용헬기 軍 최종호기 인도한국항공우주, 조달청과 453억3000만원 규모 공급계약 close 산업(KAI)는 지난 26일 강원지방조달청과 KA-32T 모의비행훈련장치 도입사업, 지난 27일 방위사업청과 T-50시뮬레이터 사업 및 TA-50 블록2 훈련체계 사업을 체결했다고 30일 밝혔다.

KAI가 이번에 수주한 금액은 총 826억원 규모로, 산림청의 모의비행훈련장치는 오는 2022년, T-50계열 훈련체계(T-50, TA-50블록2)는 오는 2023년 상반기 까지다.

훈련체계는 가상훈련이 가능한 시뮬레이터와 임무지원체계, 교보재 등이 포함된 훈련시스템으로 실제와 같은 훈련경험을 통해 교육기간과 비용을 단축하고 체계적 교육훈련을 가능케 한다. T-50계열 훈련체계는 공군 조종사의 고등비행 및 전술입문훈련이 가능하고, 산림청 헬기 훈련체계는 산림 조종사의 산불진화, 항공방제, 인명구조 훈련 등을 수행할 수 있다.

KAI 관계자는 "지금까지 국내외 15개 기지에 50세트 이상의 훈련체계를 납품해 우수한 훈련효과를 검증받았다"며 "공군의 정예 조종사 양성과 산림청의 비행안전 확보를 위해 최적의 훈련체계를 개발해 납품하겠다"고 말했다.

한편 KAI는 향후 첨단기술을 접목, 잠재수요가 높은 미래형 훈련시스템 및 비항공분야로도 사업을 확대해 나갈 방침이다. KAI는 지난 2016년부터 시뮬레이터와 항공기를 유기적으로 연결하고 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술을 반영해 지상에서도 실제상황과 같은 훈련을 가능케 하는 합성전장훈련체계(LVC) 모델을 개발 중인 상태다.

이밖에도 KAI는 현재 잠수항 조종훈련장비 체계개발 사업을 수행하는 한편, 고속상륙정, 심해잠수구조정 시뮬레이터 등 해상분야 훈련체계 시장도 지속 확대해 나갈 방침이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr