AK플라자, '스쉐라이브' 출연 "MZ 고객 잡는다"

AK플라자 수원점서 진행

육육걸즈·원더플레이스 등

[아시아경제 차민영 기자] AK플라자는 패션·뷰티 커머스 플랫폼 스타일쉐어’에서 ‘AK X 스쉐라이브’ 라이브 방송을 진행한다고 30일 밝혔다.

스타일쉐어는 유저들이 스스로 패션·뷰티 관련 정보를 공유하고 쇼핑까지 할 수 있는 커뮤니티 기반 커머스 플랫폼이다. 최근 전체 회원 720만명 중 77%이상 차지하는 MZ세대(밀레니얼 세대와 Z세대의 합성어)와 활발히 소통하고 트렌드를 주도하기 위해 자체 모바일 라이브 방송 ‘스쉐라이브’를 론칭해 운영하고 있다.

이번 라이브 방송은 MZ세대 소비자가 주요 타깃인 만큼 젊은 고객들 유입이 많은 AK플라자 수원점에서 진행한다.

오프라인 마켓의 불황에도 높은 성장률을 유지하고 있는 온라인 여성 브랜드 ‘육육걸즈’는 처음 라이브 방송 판매에 나선다. 국내 스트리트 캐주얼 편집브랜드의 선두인 ‘원더플레이스’도 참여해 기대를 모으고 있다. 이밖에 크리스마스 시즌 선물 수요에 맞춰 ‘맥’, ‘크리니크’ 등 인기 뷰티 브랜드들도 참여가 예정되어있다.

한편, AK플라자는 모바일 라이브 방송을 판매 채널로 정착시키고 활성화하기 위해 모바일 라이브 방송을 1106회(11월 누적) 이상 진행해 누적 시청자수 32만명, 누적 주문 1만건을 기록했다. 또 최근 문화아카데미를 통해 방송 촬영과 편집, 셀러 과정을 심도있게 다룬 ‘위고셀럽 아카데미’ 강좌를 신설하는 등 미디어 커머스 발전에 발맞춰 적극적인 움직임을 보이고 있다.

AK플라자 신채널팀 관계자는 “수원점과 스타일쉐어는 젊은 층에 어필한다는 점에서 공감대가 있다”며 “이번 협업이 고객에게 즐거우면서도 합리적인 쇼핑 기회가 되길 기대한다”라고 전했다.

