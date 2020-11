이마트 '몰리스펫샵', 네이버 스마트스토어 입점

[아시아경제 이승진 기자] 이마트, SSG닷컴에서만 만나볼 수 있던 이마트의 반려동물 전문 매장 '몰리스펫샵'이 다음달 1일 네이버 스마트스토어에 입점한다.

몰리스펫샵(몰리스) 네이버 스마트스토어에서는 오프라인 매장 등에서 인기 있는 자체 기획 상품(PL) 200여개를 우선 판매하며 추후 더 다양한 상품 구색을 선보인다는 계획이다.

이를 기념해 몰리스는 다음달 1일부터 16일까지 몰리스펫샵 네이버 스마트스토어에서 총 50여개 인기 반려견·묘 상품을 30~50% 할인 판매한다.

몰리스는 이마트 내 매장을 순차적으로 리뉴얼하며 최대 800~900여개의 반려동물 상품을 선보이고 있다. 특히 프리미엄 상품군을 확대해 ANF·지위픽·더리얼 등 프리미엄 사료 브랜드를 대거 들여다. 간식 또한 기호성 좋은 간식을 비롯해 순수 원물 건조 간식, 동결 건조 간식 등을 운영한다.

장난감, 세정용품 등 반려동물 용품도 진열 면적을 2배 가량 늘려 기존에 중점적으로 판매했던 초저가, 가성비 상품에 더해 다양한 프리미엄 상품을 함께 선보인다.

몰리스가 반려동물 매장을 리뉴얼하고 상품 구색을 강화하자, 해당 점포의 반려동물 카테고리 매출은 전년보다 평균 15% 증가하는 등 고객 호응을 얻고 있다.

정민주 이마트 몰리스BM 상무는 “펫펨족이 증가함에 따라 접점을 넓히고자 네이버 스마트스토어에 입점한다"며 "몰리스는 온·오프라인에서 우수한 상품을 제안하고, 고객들이 다양한 혜택과 프로모션을 경험하실수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

