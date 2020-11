日 코로나19 신규 확진자 2058명…누적 14만8272명

[아시아경제 송승윤 기자] 일본 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 신규 확진자가 나흘 연속 2000명대를 이어가고 있다.

일본 공영방송 NHK 집계에 따르면 29일 오후 7시 30분 기준 일본의 코로나19 일일 신규 확진자는 2058명으로 집계됐다. 누적 확진자는 14만8272명으로 늘었다.

최근 일본의 코로나19 하루 확진자는 25일 1943명, 26일 2503명, 27일 2531명, 전날 2684명으로 점차 증가하는 추세다. 이날 신규 확진자는 전날에 비해 줄었지만 주말이라 코로나19 검사 건수가 감소한 것이 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

코로나19 확진자 중 사망자는 10명 늘어 2133명이 됐다. 중증 환자는 이날 기준 462명으로 최다치를 경신했다.

지역별 신규 확진자는 도쿄도(東京都) 418명, 오사카(大阪)부 381명, 홋카이도(北海道) 192명, 가나가와(神奈川)현 151명 순으로 많았다.

