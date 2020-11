국민의힘이 '추미애 법무부 장관·윤석열 검찰총장 갈등'에 대한 문재인 대통령의 입장 표명을 요구하는 릴레이 1인 시위를 이어가고 있다. 29일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 최형두 의원이 피켓을 들고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.