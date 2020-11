대한경영학회 34대 회장에 문형남 숙명여대 교수

[아시아경제 이민우 기자] 대한경영학회 34대 회장에 문형남 숙명여대 경영전문대학원 주임교수가 선출됐다.

대한경영학회는 27일 서울 강남구 삼정호텔에서 이사회·총회를 거쳐 문 교수를 오는 2022년 34대(차차기) 학회장으로 선출했다. 대한경영학회는 1988년 설립된 국내 최대 경영 관련 학술연구단체다. 경영 전 분야에 관련된 이론과 실무를 연구·발표하고 전문적인 인재 교육과 산학협력을 펼치고 있다. 회원수 1만명으로 한국연구재단 등재 학술지 '대한경영학회지'를 매월 발행하고 있다

문 교수는성균관대 경영학 학사, 고려대 경영학석사, 한국과학기술원(KAIST) 공학박사, 성균관대 경영학박사를 취득했다. 북한대학원대 박사과정도 수료했다. 현재 숙명여대 경영전문대학원 주임교수로 재직중이다. 교내 벤처기업 웹발전연구소 대표이사도 맡고 있다. 과거 지속가능과학회 2대(2012-2013) 회장과 한국생산성학회 33대(2018) 회장을 역임한 바 있다. 현재 지속가능과학회 공동회장, K-헬스케어학회 회장, AI교육협회 회장, (사)4차산업혁명실천연합 공동대표, 인공지능국민운동본부 공동의장 등을 맡고 있다.

