[포토] 금천구, 선제적 방역조치 강화 위한 긴급대책 회의 개최

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 27일 오후 2시 코로나19 선제적 방역조치 강화를 위한 ‘긴급 비상대책 회의’를 개최했다.

이날 긴급대책회의에는 유성훈 구청장과 김영성 부구청장, 각 국장, 관계 부서장 등이 참석한 가운데 코로나19 지역 확산 억제를 위한 당면사항들을 점검했다.

코로나19 선제적 방역대응 방안으로 ▲공직사회 복무관리 강화 ▲공공시설 및 사회복지시설 운영 검토 ▲수학능력시험 교통대책지원 방역강화 ▲취약지역 방역소독 강화 ▲재난안전대책본부 강화 등이 논의됐다.

유성훈 금천구청장은 “최근 코로나19 지역감염 확산세가 거세지면서 수도권을 중심으로 전국이 3차 대유행의 위기상황에 직면해 있다”며 “각 부서에서는 코로나19 대응대책들을 한층 더 강화, 주민들에게 실효적인 방안을 조속히 마련해 선제적으로 대응해 달라”고 지시했다.

구는 향후 강화된 사회적 거리두기 기준에 따라 세부대책을 마련해 적극 시행해 나갈 계획이다.

