[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 ‘2020 전남도 귀농산어촌 박람회’에서 특산품 소개 UCC 공모전에 출품한 딸기농장 영상이 1위를 차지했다고 27일 밝혔다.

코로나19로 인해 비대면으로 진행된 이번 박람회는 다채로운 행사를 온라인으로 진행해 주목받았다.

그 가운데 특산품 소개 UCC 공모전은 총 상금 200만 원이 걸린 이벤트로, 13건의 공모작이 접수돼 경합을 벌였다.

수상작 선정은 오로지 ‘온라인 투표’만을 기준으로 삼았다.

집계 결과 군 ‘투베리 농원’ 영상이 831표를 얻으며 압도적 1위를 기록했다.

딸기농장을 운영하고 있는 장성 농업인이 본인의 귀농 배경과 인생 이야기를 진솔하고 재미있게 풀어내 큰 호응을 얻었다.

해당 영상은 유튜브에서 ‘투베리 농원’을 검색하면 확인할 수 있다.

