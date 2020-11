보성 청소년 상담복지센터, 여성가족부장관 표창 수상

[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 보성군 청소년 상담복지센터(센터장 홍경욱)는 27일 온라인으로 개최된 ‘2020년 청소년 상담복지사업 시상식’(주최 한국청소년상담복지개발원)에서 청소년 상담복지사업 우수 수행기관으로 선정돼 여성가족부장관 표창을 받았다고 밝혔다.

이번 평가에서 청소년 상담복지센터는 위기 청소년 지원 기반조성, 센터사업 인프라 구축, 운영 성과, 우수 운영사례 등 분야에서 우수성을 인정받았다. 지난 2016년에도 ‘청소년 전화 1388 운영 우수기관’으로 선정돼 여성가족부 장관상을 받은 바 있다.

홍경욱 보성군 청소년 상담복지센터장은 “청소년의 건강한 성장을 위해 지역사회 청소년 관련 기관과 지속해서 협업하고, 청소년사회안전망을 더욱 탄탄하게 구축해 위기를 조기에 예방 및 지원할 수 있도록 최선을 다하겠다”라며 소감을 밝혔다.

한편, 보성군 청소년 상담복지센터는 2010년 12월에 개소해 청소년 전화 1388, 개인 상담, 집단상담, 심리검사, 학교폭력 예방 원스톱 지원센터, 부모교육, 찾아가는 상담 서비스(청소년동반자) 등 다양한 사업을 운영하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr