서울시 고위 공무원 '꽃' 3급 승진 영광 누가 잡게 될까?

[아시아경제 박종일 기자] 공무원들의 최대 관심은 역시 인사. 특히 승진 인사는 공직자들에겐 최대 로망이 아닐 수 없다.

서울시는 27일 경 고위공직자 꽃인 3급(부이사관) 승진 예정자를 발표할 것으로 알려졌다.

당초 서울시는 갑작스런 박원순 전 시장 사망으로 인해 연말 승진 인사가 최소화 될 것으로 예상됐다.

그러나 박 전 시장 시절 영입한 개방형 자리인 사회혁신기획관과 남북협력추진단장이 물러나기로 한 데다 서울물연구원장, 박물관장 등 행정직 4자리와 도시기반시설본부장 등 기술직 1자리 등 모두 5자리가 날 것으로 예상된다.

이에 따라 3급 승진 후보군들의 윤곽도 드러나고 있다.

김경탁 문화정책과장, 김정호 주택정책과장, 박기용 복지정책과장, 강선섭 감사담당관, 김태명 예산담당관, 이동률 환경정책과장, 이상국 보행정책과장, 유재명 시민소통과장, 김혁 총무과장, 안대희 도로계획과장 등 쟁쟁한 후보군이 치열한 승진 경쟁을 펼칠 것으로 전망된다.

서울시는 27일 인사위원회를 열어 3급 승진 대상자를 확정한 후 12월 초 쯤 4·5급 승진 예정자도 뽑을 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr