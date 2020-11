[아시아경제 문채석 기자]

<임명>

◆상임이사

▶관리본부장(경영부사장, 디지털혁신추진단장 겸직) 박상형

<이동>

◆본부장

▶고리원자력본부장 박인식 ▶월성원자력본부장 원홍대 ▶한울원자력본부장 박범수 ▶새울원자력본부장 이상민

