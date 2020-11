여수상공회의소 신회관 준공식 무기한 연기

전국적인 코로나19 확산세를 고려하여 무기한 연기 결정

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수상공회의소(회장 박용하)는 내달 4일 개최 예정이었던 ‘신회관 준공식’을 전국적인 코로나19 확산세를 고려해 무기한 연기한다고 밝혔다.

여수상공회의소는 당초 내달 4일 오전 11시께 여수상공회의소 신회관 1층 챔버홀에서 주요기관·단체장과 상·공인을 초청해 여수상공회의소의 새출발을 알리는 신회관 준공식을 개최할 예정이었다.

그러나 최근 전국적으로 코로나19 확진자가 급격하게 늘어나면서 여수상의에서도 준공식 개최 여부를 두고 많은 고심한 끝에 무리하게 개최하지 않고 코로나19 상황을 고려해 무기한 연기로 결정했다.

여수상의 관계자는“지난 8월 21일 신회관을 준공했지만 코로나19 상황이 지속되면서 개최시기를 계속 미뤄오다 내달 4일로 준공식 날짜를 정해 준비해왔는데 최근 여수·순천·광양뿐만 아니라 전국적으로 코로나19가 다시 확산세로 접어들면서 아쉽지만 무기한 연기 결정을 하게 됐다.”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr