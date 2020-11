속보[아시아경제 임주형 기자] 25일 경남도는 창원 마산회원구 아라리노래방 관련 확진자가 9명 추가 발생했다고 밝혔다.

이들은 경남 522번부터 528번, 530·531번으로 분류됐다.

이로써 도내 코로나19 누적 확진자는 총 528명이다.

