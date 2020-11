김삼호 광산구청장 ‘핸드인핸드’ 캠페인 동참

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 김삼호 광산구청장이 25일 코로나19 여파로 어려움에 직면한 사회적경제기업을 돕기 위한 소셜릴레이 ‘핸드인핸드’(Hand in Hand) 캠페인에 동참했다.

25일 광주광역시 광산구에 따르면 김 청장은 이번 캠페인 참여 첫 행보로 발효명가협동조합의 삼사미가 산삼주, 수다협동조합의 김부각, ㈜가배하우스의 예그리나 더치커피 등을 구매했다.

소셜릴레이 핸드인핸드는 사회적경제 인지도를 확산하고 사회적경제기업 제품 구입을 촉진하기 위한 캠페인으로, 지명 받은 기관이 사회적경제기업 제품을 구입하고 다음 참가자를 지명하면서 코로나19 극복 응원 문구를 SNS를 통해 알리는 방식으로 진행된다.

김 청장은 조영풍 전 광주평생교육진흥원장의 다음 주자였다.

김 청장은 김영집 광주과학기술원 대외부총장, 하상용 ㈔광주창업지원 네트워크 대표, 진재영 노무사를 다음 주자로 지목했다.

그는 “사회적경제기업에 도움이 될 수 있는 캠페인에 참여 할 수 있어서 기쁘고, 이 캠페인을 계기로 사회적경제에 대한 긍정적인 인식 향상과 더불어 사회적경제 활성화에 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다”라고 말했다

