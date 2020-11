고흥군, 코로나19 예방 저소득 취약계층 마스크 지원

5천 9백 명에 총 14만 1천 매, 1인당 11매씩 지급

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군이 관내 기초수급자 및 차상위 계층 5천 9백 명에게 무상으로 마스크를 지급한다.

25일 고흥군에 따르면 이날 군은 지난 3월부터 3차에 걸쳐 코로나19 확산 시기에 7만 6천 매의 마스크를 배부한 데 이어, 6만 5천 매를 추가로 배부해 총 14만 1천 매의 보건용 마스크를 저소득 가구에 지원한다.

마스크 착용 의무화 행정명령과 최근 호남권을 중심으로 코로나19 감염 확산 사례가 증가함에 따른 선제적 조치이다.

제공품은 식약처 인증 KF94 보건용 마스크로 1인당 11매씩 지급되며 읍·면사무소와 마을 이장을 통해 각 가정으로 전달된다.

군은 마스크 배부 시 마스크 미착용 단속 안내 및 방역수칙 안내문을 함께 첨부, 코로나19 확산 예방을 위한 홍보도 강화할 계획이다.

군 관계자는 “코로나19 감염병이 무섭게 재확산하는 시기에 다시금 경각심을 갖고 개인위생 관리를 철저히 해 주시기를 바란다”며 “소외계층을 포함한 군민 모두가 안전하고 건강한 생활을 위해 다양한 지원책을 마련해 나가겠다”고 말했다.

한편, 고흥군은 장애인복지시설, 지역자활센터, 노인복지관 등 다중이 이용하는 사회복지시설에 대한 방역수칙 이행점검과 이용객·종사자에 대한 시설이용 교육을 수시로 진행해 안전한 시설 운영에 중점을 두고 있다.

특히, 이번 달에는 마스크 5만 매, 손 소독제 2천 개 등 위생관리 용품을 지원해 감염증 확산 방지에 만전을 기하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr