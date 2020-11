나주시 ‘영산강위원회 제1차 회의’ 개최

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 25일 시청 대회의실에서 영산강 생태복원 종합계획 수립을 위한 ‘영산강위원회 제1차 회의’를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의는 강인규 시장, 전승수 전남대학교 지구환경과학부 교수, 최송춘 목포환경운동연합 공동의장을 비롯해 김억수 금강유역환경포럼 운영위원장, 박종기·이정식 전)국회환경포럼 정책자문위원 등이 참석했다.

영산강 생태복원은 지난 1981년 하굿둑 건설로 물길이 막힌 이후 녹조, 수질오염 등 심각한 환경 문제를 낳고 있는 영산강 생태 복원의 실질적 대안을 도출하기 위한 프로젝트다.

국정과제로 추진 중인 낙동강 하굿둑 개방 사례처럼 영산강 생태복원을 차기 대선국정과제에 반영하고 목포 하굿둑 개방과 해수유통을 통해 영산강을 생명이 살아 숨 쉬는 자연으로 되돌리는 것이 핵심이다.

영산강위원회는 이날 회의를 통해 영산강 하굿둑 개방을 통한 해수유통 등 종합 플랜을 위한 연구용역, 중앙부처·지자체·전문기관·학계·시민단체를 총망라하는 민관거버넌스 구성, 차기 대선국정과제 채택 등 세부 추진과제 선정에 힘을 모으기로 했다.

특히 시를 비롯해 목포시, 영암군, 무안군 등 영산강 유역 7개 지자체와 지난 1999년 결성한 ‘영산강유역 행정협의회’와의 협력체계 구축을 통해 영산강 복원이 차기 대선 국정과제로 채택될 수 있도록 추진 동력을 확보한다는 방침이다.

이번 영산강위원회에 참여한 한강, 금강, 낙동강 복원의 핵심 전문가들과의 연대를 통해 ‘나주발(發) 4대강 재자연화’를 도모할 계획이다.

강인규 시장은 “영산강 생태복원의 문제는 어느 한 시·군만의 노력으로 성과를 거두기는 어려운 장기 프로젝트다”며 “영산강 유역권 단체장들과 서로 어깨를 맞대고 영산강 복원이 차기 대선 국정과제로 반영될 수 있도록 영산강 생태복원 문제의 공동 추진을 공식 제안한다”고 말했다.

