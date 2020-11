[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생해 전 직원이 귀가했다.

25일 엔씨에 따르면 이날 오후 경기도 판교 R&D센터에 근무 중인 직원 1명이 확진 판정을 받았다.

엔씨는 이날 전 직원을 귀가 조치하고, 재택근무 체제에 돌입했다.

엔씨는 앞서 방역당국의 사회적 거리두기 2단계 격상 조치에 따라 지난 24일부터 주3일 출근하고 주2일 재택하는 '순환근무체제'에 돌입한 바 있다.

엔씨 관계자는 "일단 전 직원이 재택 근무에 돌입하고, 계속 상황을 모니터링하고 있는 상태"라고 전했다.

