조선대 비교과통합관리센터, 비교과프로그램 모니터링 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교는 교육혁신원 비교과통합관리센터가 학생 학습역량 향상을 지원하는 비교과프로그램 운영 현황을 점검하기 위해 ‘비교과프로그램 모니터링 간담회’를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 간담회에는 조선대 민영돈 총장과 이대용 교육혁신원장, 송경오 교육혁신원 부원장, 김민성 교수학습지원센터장과, 유관 부서 관계자들이 참석했다.

간담회에서는 3주기 대학기본역량진단을 대비해 지난 2018년부터 3년간 조선대에서 이뤄지는 비교과 프로그램 운영 상황을 살피고, 2020학년도 하반기 코로나19 시대에 맞는 운영방식으로의 전환 등이 논의됐다.

조선대 핵심역량에 기반을 둔 비교과프로그램 활동 인증 시스템인 ‘CU핵심역량인증제’ 운영계획 등도 발표됐다.

민영돈 총장은 “전공학습뿐만 아니라 비교과교육과정 학습지원으로 학생들이 배움의 기쁨을 깨닫고 스스로 성취한 학업에 대해 만족할 수 있도록 역할을 다해주길 바란다”고 말했다.

