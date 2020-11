2021년 기업공개 준비…국내 이커머스 기업 첫 상장 될 전망

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 신임 재무부문장 부사장에 전인천 전(前) 빅히트엔터테인먼트 최고재무책임자(CFO)를 영입했다고 25일 밝혔다.

전인천 부사장은 빅히트엔터테인먼트와 ADT캡스 CFO를 역임했으며, 영실업의 CFO와 대표를 맡은 바 있는 재무 전문가다.

티몬은 지난 4월 대우미래에셋증권을 상장 대표주관사로 선정하고 2021년 기업공개를 준비하고 있다. 국내 이커머스 기업으로는 국내 증시에 상장하는 첫 사례가 될 전망이다.

