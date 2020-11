스프링온워드, 커피 정기 구독 ‘원두데일리’ 입점

[아시아경제 문혜원 기자] 커피 정기구독 서비스 ‘원두데일리(ONEDO DAILY)’를 운영하는 커피 유통 스타트업 스프링온워드(대표 정새봄)가 동반 성장할 파트너사를 모집한다고 25일 밝혔다.

원두데일리는 기업(B2B)을 대상으로 유명 카페의 고급 원두를 정기적으로 배송해주는 구독 서비스다. 이번 로스터리 모집을 통해 상품 구색을 강화하고 서비스 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

입점 조건은 로스팅 공장·전문 로스터를 보유한 업체로 자체 브랜드와 원두 블렌딩을 선보일 수 있어야 한다. 원두데일리의 자체 원두 품질 테스트를 통과해야 하며, 신선한 원두 확보를 위해 로스팅 후 이틀 안에 제품 배송이 가능해야 한다.

입점 파트너사에게는 다채로운 혜택이 제공된다. 특별한 영업활동을 하지 않아도 원두데일리가 관리하고 있는 오피스, 사업장, 공공기관·오프라인 매장인 원두데일리 팝업스토어에 원두를 정기적으로 납품해 신규 고객 창출·고정적인 수익을 확보할 수 있다.

브랜드 인지도를 상승시킬 수 있다는 점도 큰 장점이다. 원두데일리의 전문 에디터가 상품의 특장점을 효과적으로 보여줄 수 있도록 콘텐츠를 제작해 마케팅과 홍보에 도움을 준다.

정새봄 대표는 “급변하는 유통 채널과 시장 트렌드 변화에 발맞춰 로스터리 업체들과 함께 상생할 방향을 찾고, 고객들에게 더욱 다양한 원두를 제공하기 위해 원두데일리에 파트너사를 모집하게 됐다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr