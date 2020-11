동신대 메이커스페이스 사업단 ‘전문·자문위원 워크숍’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 메이커스페이스 사업단은 전남 나주시 빛가람동에 위치한 동신대 에너지클러스터 7층 창의공작소에서 ‘2020년 메이커스페이스 에너지 창업 MEF(Makers Energy Farm) 전문위원·자문위원 워크숍’을 개최했다고 25일 밝혔다.

이날 워크숍에는 임대환 전 광주광역시 투지유치협력관, 허용호 녹색에너지연구원장을 비롯해 교수, 기업대표 등 MEF 전문위원·자문위원 30여 명이 참석했다.

이들은 ▲2차전지 재활용 기술 주제 발표 ▲메이커스페이스 전문랩 에너지 창업문화 확산 및 창업 진흥 계획 발표 ▲2차전지 재활용 연계 스타트업 활성화 플랫폼 구축에 대한 발표 등을 통해 메이커 스페이스 전반의 발전 계획과 개선 방안을 논의했다.

한편 동신대는 지난 5월 중소벤처기업부의 올해 메이커스페이스 전문랩 분야에 선정돼 5년간 70여 억원을 지원받아 에너지 활용 메이커 양성에 나서고 있다.

