모바일 세탁 '런드리고', 김포 한강신도시 서비스 개시

김포 한강신도시 3개 권역으로 나눠 순차적 서비스 예정

[아시아경제 김철현 기자] 의식주컴퍼니(대표 조성우)는 운영중인 비대면 모바일 세탁 서비스 '런드리고'가 김포 한강신도시 지역의 서비스를 개시한다고 25일 밝혔다.

런드리고는 김포 한강신도시를 3개의 권역으로 나눠 순차적으로 서비스해 나갈 계획이다. 이날부터 ▲장기동, 구래동, 마산동(한강신도시B, C지구)을 시작으로 ▲운양동, 양촌읍양곡리(한강신도시A, 양곡지구) ▲풍무동, 사우동, 감정동, 북변동, 김포동 등으로 단계별로 확장한다. 이로써 런드리고는 서비스 1년 8개월 만에 서울 전역, 일산, 분당, 판교, 위례 신도시 전역에 이어 김포 한강신도시까지 서비스를 확대하게 됐다.

국내 최초로 비대면 모바일 세탁 서비스를 선보인 런드리고는 고객이 직접 세탁소에 방문할 필요없이 스마트 수거함 '런드렛'에 드라이클리닝, 와이셔츠, 물빨래 등의 세탁물을 넣어 현관 앞에 내놓으면 하루 내 세탁이 완료돼 돌아오는 신개념 생활 밀착 플랫폼이다.

