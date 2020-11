25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2020 코엑스 푸드위크(제15회 서울국제식품산업전)'에서 참가자들이 코로나19 극복 퍼포먼스를 하고 있다. 행사는 오는 28일까지 열린다. /문호남 기자 munonam@

