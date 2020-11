[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 특성화고인 서진여자고등학교 3학년 학생들을 대상으로 최신 고졸 채용 트렌드에 맞는 특성화고 맞춤형 취업지원 프로그램을 진행했다고 25일 밝혔다.

이 프로그램은 서진여자고등학교 3학년 총 60명의 재학생이 참여했으며 ▲특성화고 맞춤형 면접 전략 ▲면접 이미지메이킹 교육이 등이 이뤄져 큰 호응을 받았다.

윤오남 조선대 대학일자리센터장은 “앞으로도 개인별 취업목표에 맞게 취업역량을 향상시킬 수 있는 맞춤형 프로그램을 다각적으로 지원하겠다”고 말했다.

