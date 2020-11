경산시, '암 예방관리사업' 평가에서 '경북도 우수기관' 선정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경산시는 지역 보건소가 경상북도 주관 '2020년 암 예방관리사업' 평가에서 우수기관에 선정됐다고 25일 밝혔다.

경북도는 도내 25개 기관을 대상으로 국가 암검진 수검률 등 3개 항목을 평가, 도민 건강증진에 크게 기여한 5개 기관을 선정했다.

경산시 보건소는 홍보 동영상 전광판 표출 및 현수막 게첨, 마을별 안내 방송을 실시하는 등 암 검진을 유도하기 위한 다양한 노력을 인정받았다.

다양한 홍보 활동으로 올해 10월 말 기준 전국 평균 26.83%보다 0.98%p 높은 27.81%의 수검률을 기록했다. 특히 폐암 수검률의 경우 전년대비 10.95%p 상승하는 높은 성과를 보였다.

안경숙 경산시 보건소장은 "코로나19로 인해 모두가 힘든 상황이지만 지역주민의 건강증진을 위해 암 조기 발견 및 치료를 위한 암 검진 홍보와 인식 개선을 위한 예방 교육을 지속적으로 실시할 계획"이라고 전했다.

