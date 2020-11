'온택트 수업, 미래를 바꾸다' … 경북도교육청, 우수사례 공유 '온라인축제'

29일까지 유튜브 맛쿨멋쿨 TV 중계

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 오는 29일까지 초등 교원과 교육전문직원, 학부모를 대상으로 '온택트 수업 미래를 바꾸다'라는 주제로 초등 수업나눔 온라인축제를 진행하고 있다고 25일 밝혔다.

'온택트 수업'은 비대면 수업에서 다양한 방법을 통해 외부와 연결(온라인)을 더한 경북형 원격수업의 새로운 이름이다. 온(On)은 모든 학생을 위하는 따뜻한 경북교육의 마음을 담고 있다.

지난 23일 시작된 초등 수업나눔 온라인 축제는 교원의 자발적 연구활동 지원으로 수업 전문성 신장과 교육력을 제고하고, 우수사례 일반화를 통해 수업 나눔 문화를 확산하기 위한 행사다.

지난 23일 첫째 날에는 '엄마 반성문'의 저자인 서울 영문초등학교 이유남 교장이 '코로나 시대! 행복지수를 업그레이드 하는 코치형 부모·교사 되기'라는 주제로 특별강연을 했다. 교사로서 성공했으나 엄마로는 낙제점임을 스스로 인정하고 전교 일등 남매의 고교 자퇴 후 코칭 전문가로 활동하게 된 자신의 진솔한 경험담을 들려줬다.

24일에는 경남대 김성열 교수가 '4차 산업혁명과 포스트 코로나가 함께하는 우리교육의 과제'라는 주제로 강연했다. 이들 특강은 유튜브 맛쿨멋쿨 TV를 통해 오는 29일까지 볼 수 있다.

26일에는 경북교육청 웅비관에서 수업나눔 온라인축제 참여학교 교장과 교육지원청 교육과정 담당자의 수업나눔 토크쇼가 진행된다. 이날 행사는 온라인으로 축제 참여 학교와 교원학습공동체가 함께 참여해 수업나눔축제 이모저모, 우수 수업 영상 소개, 과테말라 원격수업 이야기 사례 등을 소개한다.

이양균 도교육청 유초등교육과장은 "이번 행사를 통해 아이를 바르게 키우는 방법, 행복한 자녀, 존경받는 부모가 되기 위해 함께 생각해 보고, 포스트코로나 시대를 대비한 미래교육을 새롭게 구상해 볼수 있는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

