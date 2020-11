[아시아경제 문혜원 기자] 모나미몰은 2020 블랙프라이데이 세일을 연다고 25일 밝혔다.

행사는 27일 오전 12시부터 24시간 동안 공식 온라인 쇼핑몰 모나미몰에서 진행된다. 모나미 고급펜, 만년필, 마카류, 회화구류 등 572개 품목이 최대 80% 할인 판매된다.

최대 80% 할인율이 적용되는 상품은 일상생활에서 자주 사용하는 에딩점보·센티 형광펜과 데코마카, 만년필 병잉크 등이다. 70% 할인 상품은 153 리스펙트, 153 네오만년필 잉크 패키지, 컬러트윈브러쉬, 라이브칼라 등이다.

한편 모나미는 다음 달 4일까지 창립 60주년을 맞아 프러스펜 3000 데스크펜 구매 고객 대상 총상금 2억원 규모의 이벤트를 진행하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr