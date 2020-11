KOTRA, 다음달 9일까지 'K-서비스 디지털' 상담회 진행

[아시아경제 성기호 기자] KOTRA가 ‘K-서비스 디지털’ 상담회를 진행 중이다. 에듀테크, 콘텐츠, 프랜차이즈, 의료 서비스 분야 국내 200개 기업과 해외바이어 230개사가 참가해 비즈니스 기회를 모색하고 있다. 17일에 시작한 이번 상담회는 다음달 9일까지 온라인으로 진행된다.

KOTRA는 25일 해외바이어의 국내 기업 서비스 이해도를 높이기 위해 ‘서비스 해외 진출 온라인 기업 설명회’를 병행했다고 밝혔다. 17일에는 에듀테크 기업이, 19일에는 프랜차이즈 업체가 참가해 해외바이어를 상대로 서비스를 시연하고 실시간 질의응답을 진행했다.

또한 우리 참가기업의 서비스 내용을 담은 영문자료를 제작해 해외바이어에 사전 전달했다. 자료에는 국내 기업이 서비스 수출을 위해 희망하는 해외진출·협업 방식이 포함돼 있어 밀도 높은 상담이 이뤄질 것으로 기대된다.

한편 KOTRA는 비즈니스 상담 외에도 해외무역관을 통해 국내 기업이 관심을 보이는 지역별 산업 동향을 조사했다. 최근 코로나19로 출장이 어려워진 우리 기업을 대신해 바이어 인터뷰를 진행하고, 현장감 있는 산업 트렌드를 제공했다.

김상묵 KOTRA 혁신성장본부장은 “혁신적 서비스를 통해 우리 기업은 코로나19 위기를 기회로 활용할 수 있다”며 “K-서비스의 우수한 기술력, 창의적 아이디어가 해외에서 새로운 시장을 창출할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr