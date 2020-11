롯데면세점, CJ ENM과 손잡고 한류 마케팅 강화

[아시아경제 이승진 기자] 롯데면세점은 CJ ENM과의 전략적 업무협약을 통해 글로벌 한류 마케팅을 진행할 예정이라고 25일 밝혔다.

롯데면세점은 24일 서울 중구 롯데면세점 본사에서 CJ ENM과 ‘한국 관광 활성화 기여를 위한 한류 콘텐츠 활용 공동 마케팅 진행 업무협약’ 체결식을 진행했다. 이날 체결식에는 이갑 롯데면세점 대표, 이성학 CJ ENM 콘텐츠솔루션총괄, 이상진 롯데면세점 마케팅부문장 등이 참석해 다양한 의견을 공유하고 한류의 글로벌화를 위해 긴밀하게 협력하기로 했다.

이갑 롯데면세점 대표는 “이번 CJ ENM과의 한류 콘텐츠 공동 마케팅 강화를 시작으로 마케팅 측면에서도 포스트 코로나 시대를 선제적으로 대비하고자 한다”라며 “한류의 글로벌화를 위해 힘써온 양사가 만나 좋은 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

이성학 CJ ENM 콘텐츠솔루션총괄은 “롯데면세점의 브랜드 가치와 CJ ENM의 콘텐츠가 결합해 시너지를 발휘할 것으로 기대된다”라며 “양사가 보유한 마케팅 자원과 노하우를 바탕으로 언택트 시대의 신(新)한류 문화 전파에 앞장서겠다”라고 밝혔다.

이번 양사의 만남은 작년 6월 새롭게 선보였던 인플루언서 콘텐츠 제작에 이어 두 번째다. 당시 롯데면세점은 CJ ENM의 MCN(멀티 채널 네트워크) 다이아 TV(DIA TV)와 협약을 맺고 국내 유명 크리에이터가 출연한 쇼핑 예능 콘텐츠 ‘의리냠’, ‘득템했냠’ 등을 선보였다. 영상의 시리즈 전체 조회 수가 1600만 뷰를 기록하는 등 큰 인기를 끈 바 있다.

롯데면세점은 이번 MOU 체결을 통해 한류 드라마 응원 캠페인 영상 및 관련 콘텐츠를 제작해 CJ ENM의 방송 및 양사 SNS 채널에서 노출시킬 예정이다. 특히, tvN Asia(tvN 동남아시아 채널) 등에서의 콘텐츠 노출은 베트남, 싱가포르 등에서 면세매장을 운영 중인 롯데면세점에 있어 효과적인 마케팅 성과를 가져다줄 수 있을 것으로 보인다.

또한, 롯데면세점은 내년 방영이 예정된 CJ ENM 드라마의 팬미팅을 CJ ENM 측과 공동 기획해 국내외 팬들이 온·오프라인에서 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 할 계획이다. 이 외에도 양사는 색다른 한류 마케팅을 함께 진행해 한국 관광 활성화에 기여할 예정이다.

