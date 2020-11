[아시아경제 조인경 기자] 25일 오전 2시39분경 서울 마포구 공덕동의 한 2층 짜리 모텔 건물에서 화재가 발생해 투숙객 등 2명이 사망하고 중상 1명을 포함해 9명이 부상을 입었다.

이날 화재는 1층에서 장기 투숙했던 한 60대 남성이 모텔 주인과 말다툼을 한 뒤 자신의 방에 불을 지르면서 시작된 것으로 파악되고 있다. 이 남성은 방화 직후 병원에 이송되던 도중 자신이 불을 냈다고 자백해 경찰에 검거됐다.

소방당국은 소방차 등 장비 31대와 소방인력 119명을 동원해 오전 3시15분쯤 불길을 잡고, 4시께 불을 완전히 끈 뒤 정확한 사고 원인과 피해 규모를 조사중이다.

