정관장 동인비, ‘진 앰플 컨센트레이트’ 출시

[아시아경제 이선애 기자] 정관장의 프리미엄 홍삼화장품 브랜드 동인비가 인텐시브 안티에이징 제품인 ‘진 앰플 컨센트레이트’를 출시한다고 25일 밝혔다.

신제품 ‘진 앰플 컨센트레이트’는 정관장 홍삼에서 유래한 독자적 스킨케어 성분인 ‘홍삼콜라겐’과 ‘24K 퓨어골드’를 동인비만의 탄력케어 비법으로 진하게 담아낸 제품이다. 동인비 대표 프리미엄 에센스인 ‘진 에센스’에 담긴 홍삼콜라겐의 5배가 함유되어 인텐시브 케어를 가능하게 한다.

진 앰플 컨센트레이트는 총 4병으로 구성되어 1주에 한 병씩 사용하면 볼, 눈가, 입가 부위의 리프팅 효과를 경험할 수 있다. 사용 4주 후에는 피부 보습과 탄력, 치밀도, 눈가 주름을 동시에 개선하여 탄탄하고 밀도 있는 피부로 가꿔줄 수 있다.

뿐만 아니라 영양감이 느껴지는 쫀쫀한 앰플 텍스처는 피부에 가볍게 스며들고 촉촉하게 흡수되어 나이트 스페셜 케어 아이템으로도 안성맞춤이다.

이정훈 KGC인삼공사 화장품 사업실장은 “갑자기 차가워진 날씨에 컨디션이 급격히 떨어진 피부를 빠르게 회복하고 싶다면 보습과 탄력, 밀도까지 탄탄하게 다져줄 진 앰플 컨센트레이트를 추천한다”고 전했다.

한편, 진 앰플 컨센트레이트는 전국 백화점 동인비 매장과 면세점, 정관장·동인비 라운지, 온라인 정관장몰에서 구매할 수 있다. 용량 및 가격은 10㎖*4개 29만원이다. 출시를 기념해 10ml㎖*8개를 35만원에 만나볼 수 있는 ‘진 앰플 컨센트레이트 더블에디션’도 한정 판매한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr