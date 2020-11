BTS, 그래미 수상 노린다…'베스트 팝 그룹 퍼포먼스' 후보

국내 대중음악인 최초 그래미 후보 지명…상까지 받으면 '그랜드슬램'

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 대중음악계에서 가장 권위 있는 시상식인 그래미 어워즈(Grammy Awards) 후보에 올랐다.

미국 레코딩 아카데미는 25일(한국시간) 방탄소년단의 '다이너마이트'를 제63회 그래미 어워즈 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE)' 부문 후보로 발표했다. 국내 대중음악인의 그래미 후보 지명은 이번이 최초다. 클래식이나 국악 관계자가 후보에 오르거나 수상한 적은 있다.

방탄소년단은 상까지 받으면 '그랜드슬램'을 달성하게 된다. 올해 미국 3대 음악시상식으로 분류되는 빌보드 뮤직 어워즈에서 4년 연속, 아메리칸 뮤직 어워즈에서 3년 연속 수상했다. '맵 오브 더 솔 : 7' 앨범의 세계적 흥행에 이어 싱글 '다이너마이트'를 빌보드 메인 싱글차트 1위에 올리는 등 팝 시장 정점의 아티스트로서 위상을 굳혔다.

이름을 올린 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문은 2012년 신설된 팝 장르의 세부 시상 분야 가운데 하나다. 듀오, 그룹, 컬래버레이션을 통해 팝 보컬 또는 연주 퍼포먼스에서 예술적 성취를 거둔 노래에 수여한다. '다이너마이트'는 방탄소년단이 지난 8월 21일 발매한 디스코 팝 장르의 싱글이다. 이번 그래미에서 제이 발빈·두아 리파·배드 버니 & 테이니의 '운 디아', 저스틴 비버와 쿠아보의 '인텐션스', 레이디 가가와 아리아나 그란데의 '레인 온 미', 테일러 스위프트와 본 이베어의 '엑사일'과 트로피를 두고 경쟁한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr