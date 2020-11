'유효기간 지나고·처방전없이 팔아'…경기도, 의약품도매상 58곳 적발

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 유효기간이 지난 의약품을 취급하거나 전문의약품을 처방전 없이 판매하고, 제조ㆍ품질관리 기준 인증이 없는 한약재를 판매한 의약품 도매상을 대거 적발했다.

경기도 특별사법경찰단은 지난 달 26일부터 30일까지 약사법에 의해 등록된 도내 약국, 한약국, 한약방, 동물용의약품 도매상 360곳에 대해 불법 의약품 판매ㆍ관리에 대한 수사를 벌인 결과 총 58곳에서 위법행위 59건을 적발했다고 25일 밝혔다.

위반 내용을 보면 ▲유효기간 경과 의약품 판매 34건 ▲처방전이 있어야만 판매가 가능한 전문의약품 판매 13건 ▲비규격품 한약재 판매 6건 ▲의약분업 예외지역 표시ㆍ광고 2건 ▲조제기록부 미작성 2건 ▲무허가 도매상 영업 1건 ▲약국 이외의 장소에서 의약품 조제행위 1건 등이다.

주요 사례를 보면 화성시 소재 'ㄱ' 약국은 의약품의 오ㆍ남용과 부작용이 우려돼 의사의 처방전이 있어야만 판매할 수 있는 전문의약품인 발기부전치료제를 임의로 판매하다가 적발됐다.

남양주시 'ㄴ' 한약방은 비규격품 한약재를 사용하다가 덜미를 잡혔다. 한약재 등 의약품의 경우 GMP(한약재 제조 및 품질관리 기준) 인증을 받아야 한다. 인증표시가 없는 한약재를 사용하는 경우 처벌받게 된다.

용인시에 위치한 'ㄷ' 약국은 유효기간이 1년 이상 경과한 의약품을 조제ㆍ판매하다가 단속에 걸렸다.

현행 약사법에 따르면 의사의 처방전 없이 전문의약품을 판매하거나, 비규격품 한약재 판매 및 유효기간이 경과한 의약품을 판매하는 경우 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처해진다.

또한 한약도매상 허가를 받지 않고 한약재를 판매하는 행위는 5년 이하의 징역이나 5000만원 이하의 벌금에 처해진다.

도 특사경은 적발된 업체 관계자에 대해 형사입건 후 검찰에 송치할 계획이다.

인치권 도 특별사법경찰단장은 "도민 건강을 위해 적법한 의약품 유통관리가 매우 중요하다"며 "앞으로도 의약품 제조ㆍ유통ㆍ판매 과정에서 발생하는 불법행위가 없어지도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

