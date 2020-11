광진구 ‘온(溫)가족 온(ON)라인 문화축제’ 개최

11월23일부터 12월6일까지 백일장, 사진전, 가족체험활동 등 다양한 주민 참여 행사 마련

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 이달 23일부터 12월6일까지 비대면 가족축제인 ‘온(溫)가족 온(ON)라인 문화축제’를 개최한다.

광진구건강가정·다문화가족지원센터가 주관한 이번 행사는 매년 어린이대공원에서 개최되던 ‘광진가족 백일장’을 온라인 축제로 확대해 주민 모두가 안전하게 참여하고 즐길 수 있도록 마련됐다.

축제는 ▲광진가족 백일장 ▲광진가족 사진전 ▲가족체험활동 등 다양한 행사로 구성, 광진구민이면 누구나 축제 홈페이지에서 참여할 수 있다.

먼저 ‘광진가족 백일장’은 오는 30일부터 12월6일까지 일반부와 학생부 각 250명씩 선착순으로 참여 가능, 가족 관련 주제 중 1개를 선택, 시 또는 산문을 작성해 제출하면 된다.

제출된 원고는 심사위원의 공정한 심사를 거쳐 대상별·부문별로 각각 장원, 준장원, 가작 등 총 28명을 선정, 시상할 예정이다.

또 ‘광진가족 사진전’에서는 30일부터 12월6일까지 가족의 추억이 담긴 사진을 접수받는다. 선착순 200가족까지 참여 가능, 시상은 심사와 온라인 투표를 거쳐 최우수상, 우수상, 장려상, 인기상 등 10가족을 선정해 시상한다.

이밖에도 선착순 400가족을 대상으로 크리스마스 조명 무드등 만들기, 만년달력 만들기 등으로 구성된 ‘가족체험활동’ 4종 키트를 제공한다.

키트는 홈페이지에서 신청 후 건강가정·다문화가족지원센터에서 수령하면 되며, 12월 8일까지 활동후기를 제출한 가족 중 심사와 온라인 투표를 거쳐 총 9가족을 선정해 시상한다.

시상식은 오는 12월19일 진행될 예정, 광진구건강가정·다문화가족지원센터 공식 유튜브 채널을 통해 온라인으로 생중계된다.

김선갑 구청장은 “온 가족이 함께하는 축제인 ‘광진가족 백일장’을 올해는 코로나19로 인해 온라인으로 확대해 개최하게 됐다”며 “이번 축제를 통해 글과 사진으로 가족을 향한 마음을 표현해 보는 의미 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr