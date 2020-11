[아시아경제 장효원 기자] 판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 925 전일대비 25 등락률 -2.63% 거래량 1,850,103 전일가 950 2020.11.23 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 주식하면서 꼭 사야하는 종목 'TOP3' 판타지오, 200억 규모 유증 철회 결정 몬스터유니온-판타지오, 신규 드라마 제작 업무 협약 체결 close 가 박해선, 지효섭 대표이사가 일신상의 사유로 사임함에 따라 박재홍 대표이사로 변경된다고 23일 공시했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr