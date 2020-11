[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부는 이종호 본부장이 코로나19로 어려움에 직면한 사회적경제기업을 돕기 위한 소셜 릴레이 '핸드인핸드'(Hand in Hand) 캠페인에 동참(사진)했다고 23일 밝혔다.

핸드인핸드 캠페인은 지명을 받은 기관이 사회적경제기업 제품을 구매해 다음 참가자에게 전달하면서 코로나19 관련 응원문구를 SNS를 통해 알리는 방식으로 진행된다.

이종호 본부장은 "이번 캠페인이 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역사회에 조금이나마 보탬이 되기를 바란다. 앞으로도 나눔과 상생의 정신으로 사회적 가치를 실현하는 데 앞장서겠다"고 전했다.

한편, 국립해양과학관 서장우 관장의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여한 이종호 본부장은 다음 주자로 한국남부발전 삼척발전본부 유승찬 본부장을 지목했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr