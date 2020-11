지난 6개월간 울주 앞바다에 8억원 어치 ‘바다 씨앗’ 풀렸다

한수원 새울원자력본부, 23일 울주 8개 어촌계 어린해삼 4만8000미 방류

6월부터 전복·강도다리·참돔·전복·해삼 … 치어·치패 120만미 8억원 풀어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 울주군 앞바다에 ‘해삼 밭’이 조성된다. 23일 하루 어린해삼 4만8000미가 한꺼번에 풀렸다.

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 한상길)는 이날 울주군 8개 어촌계 연안에서 각 6000미씩 모두 3000만원 상당의 어린해삼을 방류했다.

원전주변지역 어족자원 활성화 사업으로 이번 어린해삼 방류는 울주군 어촌계와 협의해 진행했다. 환경변화에 따른 어족자원 고갈로 어려움을 겪고 있는 어촌계에 도움이 될 것으로 보인다.

한상길 새울원자력본부장은 “방류한 치패, 치어가 잘 성장해 코로나로 힘든 어민들에게 힘이 되길 바란다”며 “지역사회와 상생 뿐 아니라 지역발전에도 기여하기 위해 다양한 아이디어를 구상하고 있다”고 말했다.

새울본부는 올해 6월 방류한 전복치패 13만2000미, 강도다리 치어 3만미를 포함해 지금까지 참돔, 강도다리, 전복, 해삼 등 총 118만4000미를 연안에 풀었다. 이들 어패류 구입비용은 무려 8억원이나 된다.

