KOTRA 지사화사업 서비스 이용기업 1만개 넘어

[아시아경제 우수연 기자]올해로 20주년을 맞은 KOTRA의 '지사화 서비스' 이용 기업이 1만개를 넘어섰다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 수출 마케팅에 어려움을 겪는 중소·중견기업이 KOTRA를 해외 지사로 활용해 수출 돌파구를 찾고 있는 것으로 나타났다.

KOTRA는 23일 '지사화(化) 서비스' 이용 기업이 올해 1만개를 돌파했으며, 이들 기업의 올해 9월까지 수출금액이 100억달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 79억달러에 비해 26.4% 증가한 규모다.

지사화 사업은 KOTRA 해외무역관이 우리 기업의 지사 역할을 대신하며 맞춤형 마케팅을 제공하는 서비스로 올해로 시행 20주년을 맞았다. KOTRA는 1년 동안 서비스하는 기존 '지사화 사업'과 함께 코로나19로 발생한 추가 수요에 대응해 3개월간 한시 지원하는 '긴급 지사화사업' 등을 편성해 시행 중이다.

권평오 KOTRA 사장은 "뉴노멀 시대에 대응해 비대면 마케팅을 활성화하는 등 중소·중견기업의 수출 돌파구 마련에 KOTRA가 적극 나서고 있다"며 "지사화 사업을 비롯한 맞춤형 서비스를 우리 기업이 보다 많이 활용하기를 바란다"고 말했다.

