뷰티·패션업계, 블프 겨냥 할인 행사 봇물

[아시아경제 조유진 기자] 연중 최대의 쇼핑 대목인 블랙프라이데이(이하 블프)를 앞두고 뷰티·패션업계가 파격적인 제품 할인과 풍성한 혜택을 준비했다.

온라인 패션 플랫폼 하고는 패션, 라이프스타일 제품을 최대 90% 할인 판매하는 ‘블랙프라이데이 기획전’을 오는 22일까지 진행한다. 패션 인기 브랜드는 최대 69% 할인된 가격에 선보이며 생필품, 인테리어 용품 등 라이프스타일 제품의 경우 최대 90% 할인가에 판매한다.

유라고, 바이탈싸인, 라르고, 이슈넘버, 팩트 등 주요 패션 브랜드들은 최대 69% 단독 할인가, 70여개 라이프 스타일 브랜드들은 최대 90% 할인된다. 하고 단독 상품인 ‘딥퍼랑스 프리미엄 퍼퓸 바디 선물세트’와 ‘마이롤러 마이슬림 세트’ 등은 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

‘포뷰트 와플 고데기’는 ‘헤어브러쉬’와 세트로 묶어 47% 할인가에 마련했다. 리퍼브 상품도 만나볼 수 있다. ’아토소 접시꽂이 선반 랙’을 ‘아소부 얼티밋 머그’를 각각 59%, 55% 할인한다.

LF의 콜한은 11월 쇼핑 축제 분위기에 맞춰 파격 할인 혜택의 블랙 프라이데이 이벤트를 실시한다. 이번 이벤트는 30일까지 진행되며, 남성용 스니커즈, 옥스포드화부터 여성용 스니커즈, 앵클 부츠, 롱 부츠, 캐주얼 부츠 등 총 400여가지의 신발 아이템을 최소 35%부터 최대 70%까지 할인된 가격에 판매한다.

대표적으로 △고투 첼시 여성 캐주얼 부츠가 60% 할인된 11만 원대, 이사벨 여성 스트레치 롱 부츠가 60% 할인된 15만 원대, 제너레이션 제로그랜드 남성 스니커즈가 40% 할인된 10만 원대 등이다.

프리미엄 스킨·헤어 케어 브랜드 비타브리드C¹²는 '블랙 비타브리드 데이' 프로모션을 진행한다. 오는 30일까지 진행되는 이번 행사에서는 차가운 겨울바람에 거칠어지고 푸석한 피부에 촉촉한 보습을 선사해 줄 '페이셜 부스팅 워터', '아이 앤 페이스 크림'과 겨울 자외선으로부터 피부를 보호해 줄 선케어 아이템 '올 데이 하이드레이팅 선 밤' 등 제품을 최대 70% 할인된 최저가에 만나 볼 수 있다.

이와 더불어 제품을 구매하는 모든 고객 대상 구매 금액의 5% 적립금 적립과 스칼프 샴푸를 증정하며, 구매 금액대별 풍성한 제품 증정 혜택까지 제공한다. 1만원 이상 시 핸드 새니타이저, 2만원 이상 시 핸드 새니타이저와 데일리-씨 밸런싱 클렌징 밤, 4만 원 이상 시 핸드 새니타이저, 데일리-씨 밸런싱 클렌징 밤, 딥 클렌징 샴푸샷을 증정해 풍성한 혜택을 받을 수 있다.

프리미엄 헤어 케어 브랜드 테라피션은 블랙 프라이데이 전 품목 원플러스원 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 26일까지 진행되며, 탈모 전용 샴푸, 향기 좋은 샴푸 등 각종 기능성 제품과 헤어 트리트먼트, 헤어 영양팩, 헤어 토닉, 염색약, 헤어 쿠션 등 전 품목을 이벤트 상품으로 만나볼 수 있다.

글로벌 패션 브랜드 파인드카푸어는 내달 2일까지 블랙 프라이데이 기념, 대규모 할인 행사를 진행한다. 이번 행사에서는 시그니처 제품 핑고백부터 스테디셀러 제품 미니 핑고백, 리본백, 르쿠백, 푸퍼백 등 우먼라인 전 제품이 포함됐으며, 최대 70% 할인 혜택을 제공한다.

또한 클러치, 토트백으로 사랑 받는 맨즈라인, 어패럴, 주얼리까지 총 373개의 전 제품이 이번 할인에 해당돼 소비자들에게 다채로운 선택의 폭을 제공할 예정이다. 이외에도 행사 기간 동안 가방을 구매하는 모든 고객 대상 3만5000원 상당의 숄더 스트랩을 랜덤 증정하며, MD 추천 상품 르쿠백, 보틀백 구매 시 기본적으로 증정되는 스트랩 외에 3만5000원 상당의 레오파드 패턴 스트랩을 추가 증정한다.

