동대문구 초등학교 통학로 포장

구 답십리초 등 16개 통학로 아스팔트 및 보도블록, 미끄럼방지 포장... 중·고교 통학로 정비 진행 중…올 7월 통학로 안심보행로 설치 등 지속적 노력

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 안전하고 쾌적한 통학로 보행환경을 조성하기 위해 16개 초등학교 통학로를 정비했다.

구는 답십리초등학교를 포함한 16개 초등학교 통학로를 대상으로 아스팔트 포장 정비, 보도블록 포장 정비, 미끄럼방지 포장 등을 완료했다.

특히 동답초등학교 통학로에는 횡단보도 턱낮춤 정비를 하고, 전농초등학교 통학로에는 학교진입로 및 학교주차장진입로에 아스콘 포장을 했으며, 홍파초등학교 통학로에는 이미지형 과속 방지턱을 신규로 설치했다.

구는 추가로 내년까지 중·고등학교 통학로도 정비를 완료할 계획이다.

학생들의 안전을 위해 지속적으로 통학로 정비 사업을 추진하고 있는 구는 올해 7월 전농초, 홍릉초, 전곡초, 해성여고 등 통학로에 안심보행로를 설치한 바 있다.

유덕열 동대문구청장은 “아이 키우기 좋은 마을을 만들기 위한 최우선 조건은 안전”이라며 “지속적으로 통학로 개선 사업을 추진하여 아이들이 마음 놓고 안전하게 통학할 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr