[아시아경제 장세희 기자]인천 한 화장품 제조업체 공장에서 불이나 3명이 숨지고 6명이 다쳤다.

19일 인천소방본부에 따르면 이날 오후 4시 12분께 인천시 남동구 고잔동 한 화장품 제조업체 공장에서 불이 났다.

이 불로 공장 관계자 3명이 숨지고 6명이 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌다.

부상자 6명 가운데 4명은 경상이며 나머지 2명은 상태가 아직 확인되지 않은 상태다.

소방당국은 소방관 100여명과 펌프차 등 장비 40여대를 투입해 불을 끄고 있다.

한편 소방당국 관계자는 "공장 2층에서 불이 났다는 신고가 들어왔다"며 "추가로 공장 내부를 수색하고 있다"고 말했다.

