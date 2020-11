[아시아경제 장세희 기자]▶이동주(전 기업은행 부행장)씨 별세, 김혜영 씨 남편상·이우경(재미 의사)·우승(KT 직원) 씨 부친상= 18일 오후 1시40분, 연세대 세브란스병원 장례식장 11호실, 발인 21일 오전 8시, 02-2227-7547.

