[포토]오승록 노원구청장 ‘2020 복지구청장상’ 수상

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 19일 오후 4시 구청 본관 6층 소강당에서 열린 ‘2020 복지구청장상’ 시상식에 참석했다.

복지구청장상은 민간 사회복지전문가 단체인 서울시 사회복지사협회(회장 심정원)에서 주관하는 상이다.

서울시 25개 자치구 구청장 가운데 ▲복지 종사자 지위향상 처우개선 ▲복지 종사자 심리상담 및 역량강화 교육 ▲복지시설 건립 및 기존시설 기능보강 ▲아동부터 어르신까지 전 계층에 정책 실시 등 4개 분야를 대상으로 평가해 지역사회 복지발전과 사회복지사 지휘향상 등에 기여한 공이 큰 구청장에게 수여한다.

이날 시상식에는 오승록 노원구청장 및 심정원 서울시사회복지협회 회장, 노유환 노원구지역사회보장협의체 위원장, 박지은 노원노인종합복지관 관장 등이 참석한 가운데 시상식, 기념촬영, 간담회 순서로 진행됐다.

오승록 구청장은 “앞으로도 지역 특색에 맞는 다양한 복지정책을 추진하라는 의미로 주는 상이라고 생각한다”며 수상 소감을 전했다.

