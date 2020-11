순천시 사회적 거리두기 2단계 격상…단계 세분화 이후 처음

[아시아경제 장세희 기자]전남 순천시가 20일 자정부터 사회적 거리두기를 2단계로 격상하기로 했다. 지난 7일 사회적 거리두기가 3단계에서 5단계까지 세분화 된 후 처음이다.

허석 시장은 19일 오후 긴급 브리핑을 열고 "더 큰 경제적 손실을 막기 위해 눈물을 머금고 사회적 거리두기 2단계 격상을 하지 않을 수 없다"고 밝혔다.

사회적 거리두기가 2단계로 격상됨에 따라 단란주점 등 유흥시설 5종의 집합이 금지되고 노래방, 식당, 카페 등은 오후 9시 이후 운영이 제한된다.

각급 학교는 3분의 1 등교 수업을 기준으로 교육 당국의 판단에 따라 운용된다.

한편 순천시는 지난 7일부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 속출하자 11일부터 사회적 거리두기를 1.5단계로 격상했다.

